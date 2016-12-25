زيدان يقود حملة تطهير في ريال مدريد بعد خفض عقوبات الفيفا

ينتظر زين الدين زيدان حسم الكثير من الملفات العالقة بشأن بعض اللاعبين داخل الفريق طالما أن النادي الملكي يمكنه التعاقد في الصيف المقبل مع عناصر جديدة.

بدأ زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد فتح الطريق أمام بعض اللاعبين للرحيل بعدما تأكد من خفض العقوبة الموقعة على فريقه من الاتحاد الدولي لكرة القدم من الحرمان من قيد اللاعبين لفترة انتقال واحدة بدلا من فترتين.

وسيكون خاميس رودريغيز لاعب وسط ريال مدريد ضمن المرشحين للخروج بعدما نجح زين الدين زيدان في تهميش دوره لصالح الثلاثي طوني كروس ولوكا مودريتش وإيسكو.

أما ثاني اللاعبين المرشحين للرحيل هو البرتغالي بيبي والذي ينتهي تعاقده في العام المقبل في الوقت الذي يرغب المدافع المخضرم في الاستمرار لموسمين في حين عرضت الإدارة تجديد عقده لعام فقط.

كما سيكون ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد الشاب أحد الراحلين سريعا عن الفريق نظرا لتفكير الإدارة في ضم النجم الغابوني بيار إيميريك ااوباميانغ لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

وتجدر الإشارة أن ريال مدريد لم يتعاقد مع أي لاعب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية رغم أن الفرصة كانت سانحة أمامه في الوقت الذي أعاد فيه لاعبه موراتا فقط.