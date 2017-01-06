زيدان يتوصل لاتفاق مع كريستيانو رونالدو “القائد الذكي”

قال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إن كريستيانو رونالدو، يتفهم حاجته لقدر أكبر من الراحة، مشيرًا إلى أن غيابه عن المباريات من حين لآخر، يصب في صالح اللاعب والفريق.

وغاب رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي عن 4 مباريات من أصل 15 بالدوري هذا الموسم بزيادة مباراتين مقارنة بالموسم الماضي بأكمله، واستبعد من مواجهة إشبيلية في كأس ملك إسبانيا، الأربعاء الماضي.

وقال زيدان العام الماضي، إنه يفضل أن ينال رونالدو، قدرًا أكبر من الراحة بعدما اضطرته الاصابات للغياب عن مباريات مهمة، نهاية الموسم، لكن يبدو أن المدرب الفرنسي توصل لاتفاق مع اللاعب هذا الموسم.

وأضاف زيدان، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قبل مواجهة غرناطة بالدوري: “تحدثنا بهذا الخصوص. الأمر الوحيد الذي ينبغي عليك إدراكه هو أنه لاعب ذكي للغاية”.

وتابع: “أريد أن يكون كريستيانو في كامل لياقته بنهاية الموسم. عندما تخوض 20 مباراة في 70 يومًا يجب عليك أن تنال قسطًا من الراحة من حين لآخر. هذه رؤيتي وهو يتفق معي”.

وأردف: “دائمًا ما يريد اللعب.. لكن يمكنك التفاهم من خلال الحوار. نريد الفوز بكل الألقاب الممكنة”.

وتعرض رونالدو لإصابة بالركبة، خلال نهائي بطولة أوروبا ليغيب على إثرها عن أول مباراتين بالدوري، بينما قرر المدرب إراحته في آخر مباراة بالدوري، العام الماضي، أمام ديبورتيفو لا كورونيا استعدادا لمونديال الأندية.

وقال زيدان، عن رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية أربع مرات: “إنه قائد داخل الملعب وخارجه.. دائمًا ما يوجه نصيحة لكل لاعب. إنه في كامل تركيزه حتى عندما لا يلعب”.