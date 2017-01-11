زيدان: هدفنا الفوز بالثلاثية هذا العام

أكد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أن الفوز بـ “الثلاثية” (الدوري والكأس ودوري الأبطال) هو هدف الجميع يرغب في تحقيقه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا الأمر يتحقق فقط بالعمل يوما تلو الآخر .

وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، على هامش مباراة فريقه غدا الخميس في إياب دور الستة عشر لبطولة كأس ملك أسبانيا أمام نظيره إشبيلية: “نحن لا نفكر في هذا الأمر، نفكر فيما نقوم به يوما تلو الآخر، الثلاثية هو هدف يرغب الجميع في تحقيقه، ولكن هذا أمر لا يزال بعيدا، لا يمكننا أن نفكر في هذه الأشياء، إنها قابلة للتحقيق بالعمل يوميا”.

ويعتبر ريال مدريد الأوفر حظا في العبور إلى دور الثمانية من بطولة كأس ملك أسبانيا، بعد أن حقق فوزا مريحا بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب على اشبيلية قبل أسبوع، إلا أن زيدان لا يرغب في الإفراط في الثقة في هذا الشأن.

وأضاف زيدان، قائلاً: “نعرف أنها مباراة أخرى، إنه لقاء العودة، ونعرف أنه سيكون معقد، اشبيلية سيرغب في الفوز بالمباراة، ونتوقع مباراة معقدة، ولكننا جاهزون، ستكون صعبة وسنعاني فيها”.

ويرى زيدان أن الدقائق الأولى من المباراة ستكون مهمة للغاية، وأشار قائلا: “بالطبع سيدخلون إلى المباراة بقوة، عندما تخسر (3-0) فمن المؤكد أن بداية المباراة التالية تكون صعبة ومعقدة، علينا أن نكون جاهزين من أجل هذه البداية وبعد ذلك سنرى كيف ستسير الأمور خلال اللقاء، ولكننا نتوقع مباراة صعبة للغاية وسنعاني هذا مؤكد”.

وأشاد مدرب الفريق الملكي بالعمل، الذي يقوم به نظيره الأرجنتيني خورخي سامباولي، المدير الفني لإشبيلية، وقال: “العمل الذي يقوم به رائع، ما قاموا به حتى الآن عمل كبير، إنهم أقوياء وجيدون ويمتلكون لاعبين على مستوى عال ونحن نعرف هذا”.

وكشف زيدان أنه لن يتمكن من الاستعانة بمجهودات اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز، بسبب معاناته من إصابة عضلية، ولكنه في نفس الوقت استعاد اللاعبين سيرخيو راموس ولوكاس فازكيز.

وترك زيدان الباب مفتوحا أمام احتمالات انضمام اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالد لقائمة الفريق في هذه المباراة، حيث قال: “قد يأتي وقد يبقى، من الممكن حدوث الاحتمالين”.

ورفض زيدان الرد على سؤال عن رأيه في غياب لاعبي برشلونة عن حضور حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قبل يومين وعن الانتقادات، التي وجهها لاعب الفريق الكتالوني جيرارد بيكيه للتحكيم.

واختتم اللاعب الفرنسي الدولي السابق حديثه قائلا: “أفكر في مباراة الغد فقط، وفي عملي ورأسي يفكر في مباراة الغد وحسب، لا أرغب في إقحام نفسي في هذا الموضوع، لأنني سوف أدخل إلى شرك وأنا لست مهتما سوى بمباراة الغد”.