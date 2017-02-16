زيدان : مباراة العودة امام نابولي لن تكون سهلة

اكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، بان مباراة العودة في دور ال16 امام نابولي لن تكون سهلة على الرغم من الفوز الذي حققه فريقه على الفريق الايطالي في البيرنابيو بنتيجة 3- 1.

وعقب اللقاء وفي حديث نشرته اس قال فيه : “دائما في بداية اللقاء تشعر بالخوف في كرة القدم ، لقد حاولنا التسجيل منذ البداية لكنهم نجحوا في التسجيل في مرمانا ولكننا سجلنا هدف التعادل سريعا”.

وأضاف: “النتيجة جيدة ولكنها ليست كافية بالنسبة لنا، سوف تكون المباراة صعبة هناك، تمنيت لو لم تتلقى شباكنا هدفا على ارضنا”.

وعن مشاركة خاميس اساسيا قال: ” هو لاعب من الفريق وقد وضعته ضمن التشكيلة الاساسية، لقد أعطانا الهدوء، وخاصة في الشوط الأول، أنا مسرور جدا مما قدمه مع الفريق، حاله مثل حال الجميع”.

وعن الفرنسي كريم بنزيمة قال: “لقد أظهر أنه يملك الشخصية عندما نحتاج إليه، في اللحظات الحرجة يلعب على أكمل وجه، كنت أتمنى أن نسجل أكثر لأن مبارتنا هناك ستكون خطيرة”.

وعن استبدال راموس في اللقاء ختم بالقول: ” كان لديه اصابة طفيفة منذ البداية،و كنت خائفا من البطاقة الصفراء التي تعرض لها”.