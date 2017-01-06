زيدان على موعد مع رقم قياسي امام غرناطة

يستعد ريال مدريد ومديره الفني زين الدين زيدان لمعادلة رقم المدير الفني لنادي برشلونة لويس انريكي بخوض 39 مباراة دون اي خسارة، وفي وقت نجح الريال بالوصول الى المباراة رقم 38 بدون اي خسارة في مباراة الذهاب من دور ال16 لكأس ملك اسبانيا امام اشبيليه، يسنعد الفريق الملكي لخوض مباراته ال39 بدون خسارة في الدوري الاسباني امام غرناطة.

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