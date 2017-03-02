زيدان : المرحلة صعبة وبايل قدم اعتذارا رسميا لما فعله بعد المباراة

علق زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني على التعادل الذي حققه فريقه امام لاس بالماس 3- 3 وخسارته للصدارة لمصلحة برشلونة ضمن الجولة الخامسة والعشرين حيث عاد الفريق من بعيد بالنتيجة بواطة الدون كريستيانو رونالدو.

وفي حديث صحفي قال:” الفريق كان قادر على فعل أشياء أفضل من ذلك، الوقت صعب للغاية ولكن سعيد بالحصول على النقطة” واضاف:” الشوط الثاني الفريق قدم فيه جهدا كبيرا بعشرة لاعبين بعد طرد غاريث بايل، يكمننا أن نكون سعداء بالحصول على هذه النقطة”.

ورفض زيدان التعليق على التحكيم حيث قال:” أنا لن أدخل في محادثات عن التحكيم، أفضل الحديث عن الاداء، التعادل جاء في وقت صعب للغاية ويجب علينا إيجاد حل للاخطاء”.

وختم بالقول: نحن لسنا سعداء وغاريث بايل قدم اعتذارا رسميا بعد طرده”.