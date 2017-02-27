زيدان :الريال حقق انتصارا هاما على فياريال

اعترف المدير الفني لنادي ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان بصعوبات المباراة التي خاضها فريقه امام فريق فياريال ضمن إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرون من الليغا الإسبانية والتي صب لمصلحة الريال بنتيجة 3-2

وفي مباراة مجنونة قلب الريال الطاولة على اصحاب الارض علق زيدان قائلا:” نجحنا فى تحقيق نصرا هاما للغاية للبقاء فى المركز الأول، نحن نعلم أن فياريال هو الفريق الذي يلعب دائما بشكل جيد للغاية، ولكن تحلينا بالصبر قليلا وقمنا بتغيرات نجحت فى قلب موازين المباراة”.

وأضاف:”إيسكو وموراتا قدموا عمل أكثر من رائع في المباراة ، وهما يحتاجان لمزيد من الوقت، لقد لعبا بشكل أكثر من جيد، ونحن بحاجة إلى كافة اللاعبين حتى نهاية الموسم”.

وعن ركلة الجزاء المشكوك بامرها والتي احتسبت لريال مدريد قال: “اللاعبون قالوا إنها ركلة جزاء، أنا لم أرها لكنني سمعت صافرة الحكم، في نهاية المطاف نحن سعداء بالفوز والحصول على النقاط الثلاث”.

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