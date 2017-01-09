زيت جوز الهند مثالي لفقدان الوزن

أظهرت نتائج دراسة جديدة أجريت على الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة، أن زيت جوز الهند يقلل من الشهية وبالتالي يساعد على فقدان الوزن الزائد.

نشرت نتائج هذه الدراسة على موقع Spoon University وشملت 40 امرأة تم تقسيمهن إلى مجموعتين، مجموعة أخذت معلقتين يومياً من زيت جوز الهند، والأخرى أخذت معلقتين من زيت فول الصويا لمدة 28 يوما، كما قيل لهم أيضا أن يحاولن أن يمشين أكثر وأن يتناولن أقل من المعتاد.

وأظهرت النتائج أن المجموعتين فقدتا الوزن، ولكن لاحظ الباحثون أن المجموعة التي تناولت زيت جوز الهند خسرن دهونا أكثر من منطقة البطن، بينما تركزت الدهون عند المجموعة الأخرى عند منطقة البطن.

وينصح الأطباء الأشخاص الذين يرغبون في خسارة الوزن بتناول معلقتين من زيت جوز الهند يومياً كما فعلت المشاركات في الدراسة، أو إضافته إلى الأطعمة.