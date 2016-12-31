زيارة لأبناء شهداء الجيش إلى مركز القطاع الغربي في اليونيفل

أمضى حوالى 60 شابا وشابة من أبناء شهداء الجيش اللبناني يوما مع جنود الكتيبة الايطالية في اليونيفيل في مركزالقطاع الغربي في مؤسسة الشهيد المقدم صبحي العاقوري والتي نظمته الكتيبة الايطالية، لمناسبة الاعياد المجيدة.

وكان في استقبالهم قائد القطاع الجنرال أوغلو تشيللو، حيث تعرف المدعوون على نشاطات الكتيبة، والياتها وعتادها.

وشكرت رئيسة المؤسسة ليا عاقوري الكتيبة على “قربهم ووقوفهم دائما إلى جانب عائلات شهداءالجيش والشعب اللبناني”.

بدوره، شكر أوغلو عاقوري على المبادرات التي قامت بها المؤسسة، وإستذكر أيضا شهداء الجيش الذين سقطوا أثناء تأديةالواجب، مشددا على “أهميةالنشاطات مع الجيش بحسب القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن في الأمم لمتحدة”، ومهنئا الجميع بالأعياد المجيدة.

اشارةالى ان القطاع الغربي حاليا بقيادة لواء الخيالة الإيطالي بوتزولو دل فريولي وهو يشارك للمرة الخامسة في مهمة اليونيفيل في بلاد الأرز.