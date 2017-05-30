زياد بطرس ينتقد مسلسلات رمضان.. ماذا قال؟

انتقد الملحن زياد بطرس الأعمال الدرامية التي تعرض في الموسم الرمضاني 2017، مشيرا إلى أنها دراما اغتصاب وإجرام و”داعش”، وترحم على الأعمال القديمة، من بينها مسلسل “العاصفة تهبّ مرتين”.

وكتب زياد بطرس في تغريدة على “تويتر”: لا تواخذونا يا جماعة، بس إنو مسلسلات رمضان إجرام واغتصاب وداعش، ووجع قلب؟. هيك يعني؟؟ انتهى الخير؟؟ خلّينا عالعاصفة تهبّ مرتين أشرف”؟

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع تغريدة بطرس، وتم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقاتهم التي أثنت على حديثه.