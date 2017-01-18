زوكربيرغ: تكنولوجيا فيسبوك للواقع الافتراضي ليست مسروقة

أدلى مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك بشهادته أمام المحكمة الاتحادية في مدينة دالاس الأميركية الثلاثاء ونفى اتهام شركة منافسة بأن تكنولوجيا الواقع الافتراضي لوحدة أوكولوس التابعة لفيسبوك مسروقة.

وأقامت شركة زينيمكس ميديا لألعاب الفيديو دعوى قضائية ضد أوكولوس في 2014 في الوقت الذي كانت فيسبوك بصدد شراء الشركة الناشئة مقابل ملياري دولار بسبب ادعاءات بأن أوكولوس تعدت بشكل غير قانوني على الملكية الفكرية لزينيمكس.

وأبلغ زوكربيرغ هيئة المحلفين”إنني هنا لاعتقادي بأنها (الاتهامات) كاذبة ومن المهم أن أشهد بذلك.

“منتجات أوكولوس تستند إلى تكنولوجيا أوكولوس.”