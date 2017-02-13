زوج ريما فقيه “أقوى شخصيات العالم”!!

كشفت مجلة Billboard قائمتها السنويّة لأقوى الشخصيّات في العالم في مجال الإنتاج الموسيقي. وضمّت اللائحة إسم المنتج العالمي اللبناني الأصل وسيم صليبي المعروف بـ Tony Sal.

وجاء ترتيب صليبي في المرتبة الـ 52 من أصل 100، في لائحة جمعت أقوى مئة شخصيّة مؤثرة في العالم في مجال العمل الفنيّ، ليكون بذلك اللبناني الأول الذي يخترق هذه القائمة العالميّة وبمرتبة متقدّمة من الدخول الأوّل.

واختصر تقرير Billboard مسيرة صليبي المهنيّة الذي شكّل انضمامه إلى مجموعة Maverick لإدارة الأعمال في العام 2016 محطّة بارزة.

واعتُبر أحد المحرّكين الرئيسيّين في المجموعة، هو الذي تمكّن من خلال إدارته أعمال النجم العالمي Weeknd The أن يحقق انتشاراً عالمياً للعمل الفنيّ Starboy ومبيعات تخطّت الـ 926 مليون دولار أميركيّ في الولايات المتحدّة الأميركيّة فقط.