زوج أحلام يشعل “انستغرام” في عيد ميلادها

أحدث مبارك الهاجري زوج الفنانة أحلام ضجة على “انستغرام”، بسبب معايدته في عيد ميلاد زوجته.

نشر صورته معه وعلق عليها قائلاً: “حبيبتي الغالية أم فاهد كل عام وانتي حبيبتي بأول دقيقة من ميلادك المجيد أقول لك انتي أصغر وأجمل امرأة والعمر مجرد رقم”.

ومن جانبها، أعادت أحلام نشر رسالة زوجها الرومانسية لها في عيد ميلادها على حسابها الشخصي على انستغرام.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع رسالته المليئة بالحب والمشاعر، متمنين لهما السعادة والامان.