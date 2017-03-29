زوجة مدافع منتخب الصين: علاقاته مع النساء سبب لأخطائه أمام إيران

تلقى المنتخب الصيني يوم أمس خسارة على يد منتخب إيران بنتيجة هدفٍ للاشيء في المباراة التي جمعتهما في إستاد أزادي ضمن منافسات التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وبعد الخسارة التي تلقاها التنين الصيني، خرجت زوجة مدافع المنتخب جيانغ زي بينغ عبر وسائل التواصل الإجتماعي متهجمة الأخير بعد الأخطاء التي إرتكبها خلال مباراة الأمس أمام إيران، معتبرةً أن علاقته الكثيرة مع النساء هي السبب وراء أخطائه هذه.

ونشرت شبكة ” بي بي سي ” بعض ما نشرته زوجة بينغ قائلةً:” خلال ثلاث سنوات وهو ينام مع نساء رغم أننا متزوجين وقد دفع ثمن ذلك”.