زوجة حسين فهمي تطلب الخلع.. إليكم الاسرار الغريبة التي كشفتها عنه!

كشفت سيدة الأعمال السعودية رنا القصيبي أنها تصر على الخلع من زوجها النجم حسين فهمي مقابل التنازل عن كافة حقوقها المادية.

وأكدت أنها رفعت دعوى قالت فيها: “أخشى ألا اقيم حدود الله”، موضحة أن حسين منذ زواجهما لم ينفق عليها جنيهاً واحداً، مبرراً ذلك بأنها امرأة ثرية لا تحتاج لأمواله كما أكدت إنه طردها من المنزل بعد نشوب خلافات بينهما، وقام بإلقاء ملابسها في الشارع.

وأضافت أنها تنتمي لعائلة لها مكانتها الاجتماعية، وما حدث معها لا تتحمله أي امرأة، وأنه تطاول عليها من خلال الاعتداء اللفظي.

كما كشفت سراً بأن النجم المصري سلط أحد الخدام لكي يخيفها من أشياء غير موجودة بالمنزل مستغلاً مشاكلها البصرية.