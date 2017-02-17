زهرمان: قانون الإنتخاب شائك ومعقد

دعا عضو كتلة “المستقبل” النائب خالد زهرمان الى الإنتظار قبل إصدار ردود الفعل حول البيان الأميركي الذي حذّر مواطنيه من السفر الى لبنان، معربا هن أسفه حيال خطاب الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله، ومواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول سلاح المقاومة، فهما لا يساعدان البلد في إعادة ترميم علاقاته الدولية والإقليمية وبالتالي يستعيد دوره على المستوى الدولي.

وفي حديث لـ “أخبار اليوم”، أعرب زهرمان عن استغرابه للكلام الصادر عن نصرالله بالأمس الذي تهجّم فيه على السعودية ودول الخليج العربي، ما ينعكس سلباً على العلاقات مع هذه الدول لا سيما بعد زيارة عون الى الرياض، لافتاً الى أن “حزب الله” يعارض أي دور خليجي في لبنان، مقابل تعزيز الدور الايراني، لافتا الى أنه رغم مواقف نصرالله، هناك حسابات أخرى موجودة على طاولة البحث لا سيما بعد تسلّم الرئيس دونالد ترامب سدّة الحكم في الولايات المتحدة، حيث بدأنا نسمع كلاماً مرتفع النبرة تجاه سياسة ايران في المنطقة وبما فيها “حزب الله”.

واعتبر أنه يفترض بالتسوية التي حصلت في الفترة الأخيرة أن تؤدي الى تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية، لكن يبدو أن البعض بدأ التصويب على هذه التسوية.

على صعيد آخر، وصف زهرمان ملف قانون الإنتخابات النيابية، بالشائك والمعقّد ويحتاج الى المزيد من الوقت، في حين أن المهل ضاقت جداً، مستبعدا الوصول الى صيغة توافقية قبل 21 الجاري، لكنه في الوقت عينه أمل الوصول الى إشارات ايجابية حول إمكانية التوافق على حلّ يرضي الجميع، وعندها تدرج المهل في القانون الجديد، مشددا على انه في حال تخطى 21 الجاري دون وجود رؤية معيّنة، فإننا سندخل في مرحلة خطرة.