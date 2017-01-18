زهرا: كل اضافة على ما قلته عن ترشحي للانتخابات اجتهاد من أصحابها

صدر عن عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا التوضيح التالي: “قلت حرفيا في مجلس النواب: “اتخذت قرارا أنا وحزبي بعدم الترشح للانتخابات في البترون” وكل اضافة على هذا الكلام هي اجتهاد من اصحابها وعلى مسؤوليتهم ولا علاقة لي بها من قريب او بعيد”.
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