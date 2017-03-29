زلزال قوته 6.9 درجة يضرب أقصى شرق روسيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن زلزالا قوته 6.9 درجة وقع قرب كوماندورسكي أوستروفا في أقصى شرق روسيا، اليوم الأربعاء.

وكان الزلزال على عمق نحو 33 كيلومترا قبالة الساحل في بحر بيرنج. وجرى تحديد قوته في البداية عند سبع درجات.

ولم يصدر مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي تحذيرا من موجات مد عاتية (تسونامي) بعد الزلزال.