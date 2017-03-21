زلاتان يلتقي ملك اسبانيا: الملك قادر على تمييز الملك

التقى اسطورة كرة القدم السويدية زلاتان ابراهيموفيتش المعروف بالملك بملك اسبانيا السابق خوان كارلوس ، ليصرح بعدها اللاعب السويدي : ان الملك وحده قادر على تمييز الملك. وكان الملك الاسباني خوان كارلوس قد تابع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي كضيف على هذه المباراة التي اقيمت على ملعب الاتحاد وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، ليبقى كارلوس بعد المباراة في مدينة مانشستر حيث التقى المهاجم السويدي الذي تصرف كعادته . ويلعب ابراهيموفيتش مع اليونايتد الذي يحتل المركز الخامس حالياً في الدوري الانكليزي الممتاز.
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