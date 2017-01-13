زعيتر استقبل وفدا من عكار والمنية

استقبل وزير الزراعة غازي زعيتر في مكتبه في وزارة الزراعة، بحضور مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود، وفدا من منطقتي المنية وعكار، ضم اتحاد بلديات المنية واتحاد بلديات سهل عكار، وعددا من الجمعيات التعاونية والنقابات الزراعية لاسيما المعنية بالحمضيات والبطاطا، وتطرق البحث الى معالجة المشاكل التي تعاني منها مختلف القطاعات وتوفير الحلول المناسبة لها.

ثم استقبل زعيتر ممثل امين عام “تيار المستقبل” احمد الحريري سامر حدارة، وعرض معه شؤونا زراعية مختلفة.