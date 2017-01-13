زعيتر استقبل وفدا من المنية وعكار

استقبل وزير الزراعة غازي زعيتر في مكتبه في الوزارة، وفدا من منطقتي المنية وعكار، ضم: اتحاد بلديات المنية واتحاد بلديات سهل عكار وعددا من الجمعيات التعاونية والنقابات الزراعية لاسيما المعنية بالحمضيات والبطاطا.
وتطرق البحث الى معالجة المشاكل التي تعاني منها مختلف القطاعات وتوفير الحلول المناسبة لها.
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