زريق: نسعى لحسم لقب الدوري مبكراً

يخطو فريق العهد بثبات نحو لقبه الخامس في الدوري اللبناني لكرة القدم حيث يتصدر الترتيب بفارق خمس نقاط عن النجمة أقرب منافسيه مع مباراة مؤجلة.

وقال مهاجم فريق العهد أحمد زريق ان المجهود الجماعي للاعبين كان له الاثر الإيجابي في تسجيل هدف المباراة الوحيد على الراسينغ، الذي جاء من توقيعه. وقال: «بذلنا مجهوداً كبيراً أمام الراسينغ على الرغم من عامل الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبون بعد رحلتنا إلى سلطنة عمان لخوض المباراة مع فنجاء في بطولة الاندية العربية». وأكد زريق ان وجود دكة بدلاء مميزة أمر يساعد العهد كثيراً هذا الموسم حيث يخوض الصراع على ثلاث جبهات في الدوري وكأس لبنان وبطولة الاندية العربية.

وعن المباراة المقبلة أمام الاجتماعي قال زريق: «ننظر إلى كل مباراة على أنها مباراة كأس فالخسارة ممنوعة، خصوصاً اننا نتطلع للمحافظة على الفارق المريح في صدارة الترتيب من أجل حسم اللقب مبكراً».

وعن المباراة المؤجلة في كأس لبنان مع الإخاء الأهلي عاليه قال: «ان العهد عندما يكون بحالته الطبيعية ويلعب كمجموعة لا يوجد فريق صعب عليه، ونحن الآن في أفضل أحوالنا ومن الصعب ان نتعثر امام اي فريق». وتابع: «ان جمهور العهد كبير والفريق يملك قاعدة جماهيرية قوية على غرار باقي الاندية والنتائج الجيدة لا تأتي فقط بهمة اللاعبين بل بدعم الجمهور أيضاً».

وعن تأهل العهد الى نهائيات بطولة العالم العربي قال زريق: «ان هذا الانجاز اصبح وراءنا وعلينا التركيز حاليا على بطولتي الدوري والكأس وبعد نهاية الموسم الكروي سنفكر مليا بهذه البطولة».

وختم زريق بـ«تأكيد طموحه للعودة إلى المنتخب فتمثيل وطني شرف كبير لي».