زازا يقترب من فالنسيا

على ما يبدو ان سيموني زازا مهاجم يوفنتوس المعار الى ويستهام قد حسم وجهته المقبلة خلال الانتقالات الشتوية الحالية .
ويستعد الايطالي الشاب للانتقال الى صفوف فالنسيا الاسباني خلال الساعات القليلة المقبلة .
وكشف موقع فوتبول إيطاليا أن اليوفي قد اخرج اللاعب من حساباته بعد تلقيه عرضاً من فالنسيا وفياريال .
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