زازا يقترب من فالنسيا

على ما يبدو ان سيموني زازا مهاجم يوفنتوس المعار الى ويستهام قد حسم وجهته المقبلة خلال الانتقالات الشتوية الحالية .

ويستعد الايطالي الشاب للانتقال الى صفوف فالنسيا الاسباني خلال الساعات القليلة المقبلة .

وكشف موقع فوتبول إيطاليا أن اليوفي قد اخرج اللاعب من حساباته بعد تلقيه عرضاً من فالنسيا وفياريال .