ريد بول يسدل الستار عن سيارته الجديدة

اسدل فريق ريد بول المنافس ضمن فعاليات بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا1 الستار عن سيارته الجديدة التي سيخوض بها منافسات الموسم وذلك قبل أنطلاق التجارب التمهيدية للموسم في برشلونة .
واطلق فريقريد بول اسم (آر بي 13) على سيارته الجديدة التي تحتفظ بألوان العام الماضي ،إضافةً إلى تصميم مقدمة مشابه لكن مع وجود فتحة ضخمة في قمة المقدمة، وهو تصميم مبتكر ينفرد به الفريق حتى الأن.
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