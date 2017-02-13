ريال مدريد يهدد رقم برشلونة

يسعى ريال مدريد لتحطيم رقم قياسي جديد يحمله برشلونة، في ظل التألق الذي يعيشه لاعبو الفريق الملكي على مستوى تسجيل الأهداف خلال الموسم الحالي.

وسجل ريال مدريد أهدافا للمباراة رقم 39 على التوالي في كل البطولات، عندما هزم أوساسونا بثلاثية مقابل هدف في الدوري الإسباني السبت.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن ريال مدريد بات على بعد 5 مباريات فقط من معادلة الرقم القياسي لأطول سلسلة، الذي يملكه برشلونة، وحققه بين موسمي 1942-1943، و1943-1944.

وكانت آخر مباراة لم يستطع الفريق الملكي أن يسجل فيها مباراة الدور نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي الإنكليزي، والتي انتهت بالتعادل 0-0.

ويبتعد ريال مدريد عن رقمه الشخصي بمبارتين، حيث استطاع الفريق الملكي أن يصل إلى 41 مباراة على التوالي وهو يسجل أهدافا في 3 مرات سابقة، الأولى كانت مع المدرب أنطونيو إيبينا، والثانية مع ليو بينهاكر، والثالثة مع جوزيه مورينيو.