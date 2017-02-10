ريال مدريد ينوي التجديد لبنزيمة

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن نادي ريال مدريد ينوي تجديد عقد لاعبه الفرنسي كريم بنزيمة ، والذي ينتهي في صيف 2019، حتى عام 2021 أو 2022.

وأضافت الصحيفة: “ريال مدريد يستهدف التجديد للاعب قبل نهاية الموسم، حيث سيكون التجديد الثاني للاعب منذ انضمامه للفريق الملكي في صيف 2009”.

وواصلت: “في هذا التجديد سيشهد راتب بنزيما زيادة، فإذا تم الاتفاق، فإن المهاجم الفرنسي سينتهي عقده وهو في عمر الـ 34 عامًا”.