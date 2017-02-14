ريال مدريد يفكر في بيع نجمه “المتمرد”

لا يزال مستقبل إيسكو ألاركون، نجم نادي ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، في محل شك، خصوصاً أن لاعب ملغة السابق لم يمدد عقده الذي سينتهي في صيف 2018.

ووفقاً لما ذكره الصحفي إيدواردو إيندا في برنامج “التشرينجيتو” الإسباني، فإن إيسكو يرفض تمديد عقده ويفكر جدياً في مغادرة النادي الملكي بعد نهاية الموسم الحالي.

وأكد الصحفي الإسباني أن إدارة ريال مدريد بدأت بالفعل ترى أن اللاعب يفكر في وجهته المقبلة من الآن، خصوصاً أنه يريد اللعب بشكل أساسي.

ويضيف إيندا: “إدارة ريال مدريد على علم أن إيسكو يريد اللعب كأساسي، وفي حالة رفضه تمديد العقد فإن النادي مستعد لبيعه الصيف المقبل”.

ومن جانب آخر، فإن وجهة إيسكو المحتملة ستكون مانشستر سيتي، حيث أن مديره الفني بيب غوارديولا معجب كثيراً باللاعب الذي نشأ في أكاديمية فالنسيا، وأيضاً يرحب اللاعب بفكرة الانتقال إلى السيتيزنز، حيث سيجتمع مرة أخرى بزميله السابق في ملغة ويلي كاباييرو وأيضا زملائه في المنتخب الإسباني مثل ديفيد سيلفا ونوليتو.