ريال مدريد يستغل تعثر برشلونة واشبيلية ويبتعد في الصدارة

استغل ريال مدريد تعثر غريمه التقليدي برشلونة ومطارده المباشر اشبيلية وابتعد في الصدارة بفوزه المستحق على ضيفه ريال سوسييداد 3-0 الاحد في المرحلة العشرين من الدوري الاسباني.

وافلت برشلونة من الخسارة امام مضيفه ريال بيتيس اشبيلية وخرج بنقطة التعادل في الوقت القاتل (1-1)، فيما خسر اشبيلية امام مضيفه اسبانيول 1-3.

وواصل النادي الملكي صحوته وحقق الفوز الثاني تواليا في الدوري منذ خسارته امام اشبيلية وعزز موقعه في الصدارة برصيد 46 نقطة وابتعد بفارق 4 نقاط عن برشلونة الذي انتزع المركز الثاني بفارق الاهداف امام اشبيلية المتراجع الى المركز الثالث.

ويملك ريال مدريد الذي خرج من مسابقة الكأس منتصف الاسبوع على يد سلتا فيغو، مباراة مؤجلة امام مضيفه فالنسيا سيخوضها في 22 شباط المقبل.

وضغط ريال مدريد منذ البداية بيد انه اصطدم بدفاع منظم للضيوف، وانتظر اصحاب الارض الدقيقة 38 لافتتاح التسجيل عندما مرر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو كرة بينية خلف الدفاع الى الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش الذي توغل داخل المنطقة منفردا بالحارس ولعبها على يمينه.

وواصل النادي الملكي افضليته في الشوط الثاني وعزز تقدمه بهدف ثان سجله نجمه رونالدو عندما رد له كوفاسيتش الهدية فلعبها ساقطة من داخل المنطقة (51) رافعا رصيده الى 13 هدفا في المركز الثالث على لائحة الهدافين.

وزادت محن ريال سوسييداد بطرد مدافعه انييغو مارتينيز لتلقيه الانذار الثاني (74)، واستغل ريال مدريد النقص العددي واضاف الهدف الثالث عبر الفارو موراتا، بديل الفرنسي كريم بنزيمة، بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من لوكاس فاسكيز (82).

سواريز ينقذ برشلونة

انقذ الاوروغوياني لويس سواريز فريقه برشلونة من الخسارة امام مضيفه ريال بيتيس بتسجيله هدف التعادل 1-1 في الثواني القاتلة.

وفي المباراة الثالثة، قدم اسبانيول خدمة الى جاره في كاتالونيا برشلونة بتغلبه على اشبيلية بثلاثة اهداف لخوسيه انطونيو رييس (4 من ركلة جزاء) ومارك نافارو (45) وجيرار مورينو (71) مقابل هدف للمونتينيغري ستيفان يوفيتيتش (20).

وخاض اشبيلية المباراة بأكملها تقريبا بعشرة لاعبين بعد طرد نيكولاس باريخا في الدقيقة الثانية لتدخله العنيف على بابلو بياتي داخل المنطقة احتسب على اثره الحكم ركلة الجزاء التي سجل منها رييس الهدف الاول.

وحقق اتلتيك بلباو فوزا صعبا على ضيفه سبورتينخ خيخون بهدفين لايكر مونياين (50) واريتث ادوريث زوبيلديا (73 من ركلة جزاء) مقابل هدف للكرواتي دويي كوب (277 من ركلة جزاء).

ورفع اتلتيك بلباو رصيده الى 32 نقطة في المركز السابع مقابل 13 نقطة لسبورتينغ خيخون الثامن عشر.

وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء لاس بالماس وفالنسيا.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- ريال مدريد 46 نقطة من 19 مباراة

2- برشلونة 42 من 20

3- اشبيلية 42 من 20

4- اتلتيكو مدريد 36 من 20

5- ريال سوسييداد 35 من 20