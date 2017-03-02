ريال مدريد يريد لوريس في الصيف

كشفت مصادر صحفية ان الحارس الفرنسي المخضرم لنادي توتنهام الانكليزي هوغو لوريس دخل ضمن إهتمامات ريال مدريد الاسباني لاستقطابه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
واضافت هذه المصادر ان نادي ريال مدريد وضع خيار جلب هوغو لوريس حارس توتنهام في الصيف المقبل ، في حالة فشل التفاوض مع ديفيد دي خيا وتيبو كورتوا حارسي مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنكليزيين .
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