ريال مدريد يحدد نوعية إصابة الثنائي مارسيلو ومودريتش

كشف فريق ريال مدريد الاسباني رسميا عن التقرير الطبي لكل من الظهير الأيسر مارسيلو ولاعب خط الوسط لوكا مودريتش، بعد تعرضهما للاصابة خلال المباراة التي فاز فيها الملكي على ضيفه ملغة بهدفين لهدف بالدوري الاسباني.

وذكر ريال مدريد في بيان رسمي أن مارسيلو “يعاني من إصابة من الدرجة الثانية في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيسر”، وقد يغيب لأربعة أسابيع. فيما “يعاني مودريتش من إصابة في العضلة المقربة الطويلة اليمنى”، وسيغيب لحوالي أسبوع.