ريال مدريد يحدد سعر نجمه ايسكو

اعلنت صحيفة توتوسبورت الايطالية ان ادارة نادي ريال مدريدالاسباني قد حددت سعر نجم الفريق الدولي الاسباني ايسكو ، في ظل رغبة عدد من الاندية الاوروبية الكبيرة في الحصول على خدماته في الصيف القادم.
واشارت الصحيفة الى النادي الملكي يريد 30 مليون جنيه استرليني على الاقل للتخلي عن صاحب الـ 24 عام، علماً عن عقده مع الميرينغي ينتهي في صيف العام 2018.
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