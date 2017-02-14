ريال مدريد يجد ضالته الدفاعية في مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، بدأ من الآن التفكير في ايجاد خليفة للمدافع البرتغالي بيبي والذي سينتهي عقده نهاية هذا الموسم مع النادي الملكي ومن المتوقع رحيله إلى الدوري الصيني.

ووفقاً لما ذكرته قناة “TyC Sports” الأرجنتينية، فإن نيكولاس أوتاميندي، مدافع مانشتسر سيتي، صاحب المركز الثاني في الدوري الإنكليزي الممتاز، هو المرشح لخلافة البرتغالي في قلعة سانتياغو برنابيو.

وكان أوتاميندي مرشحًا للانضمام إلى ريال مدريد صيف 2015، ولكن الأخير انتقل إلى السيتيزنز قادماً من فالنسيا مقابل 45 مليون يورو.

وتجدر الإشارة إلى أن تقارير صحفية كشفت أن ريال مدريد مستعد أيضا لاستعادة خيسوس فاييخو مدافعه المعار إلى اينترخت فرانكفورت الالماني، والذي يقدم مستويات مميزة في البوندسليغا هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يرحل بيبي بعد نهاية الموسم الحالي إلى نادي هيبي شينا فورتون الصيني، الفريق الذي يقوده المدرب التشيلي مانويل بيليغريني، حيث قدم للبرتغالي عرضاً ضخماً براتب سنوي يناهز الـ15 مليون يورو.