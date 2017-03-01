ريال مدريد وجهة محتملة للاعب مانشستر يونايتد

ربطت تقارير صحفية إسبانية، لوك شو، ظهير فريق مانشستر يونايتد الانكليزي، بالانتقال إلى نادي ريال مدريد، في الصيف المقبل.

وشارك شو في 14 مباراة فقط مع مانشستر يونايتد، في مختلف المسابقات هذا الموسم، حيث يكافح صاحب الـ21 عامًا من أجل الدخول إلى التشكيل الأساسي لليونايتد.

وقال موقع “fichajes” الإسباني، إن شو قرر الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، بسبب عدم مشاركته تحت قياة جوزيه مورينيو، المدير الفني للمانيو.

وأضاف الموقع: “قد تكون سلسلة الإصابات التي تعرص لها اللاعب صاخب الـ21 عامًا، قد أثرت في قرار رحيله عن أولد ترافورد بعد موسمين من انضمامه قادمًا من ساوثهامبتون”.

وأردف: “لوك شو فشل في إظهار إمكانياته التي جعلت منه واحد من أفضل الأظهرة في البرمييرليغ مع مانشستر يونايتد، حيث أنفق الأخير 30 مليون يورو من أجل استقدام صاحب الـ19 عامًا وقتها لتأمين مركز الظهير الأيسر”.

وتابع: “عمره الصغير سيكون سببًا مثاليًا لريال مدريد من أجل التعاقد معه، ودعم مارسيلو في مركز لظهير الأيسر”.

وأتم: “إضافة إلى عمره الصغير، فإن سعره لن يكون كبيرًا؛ بسبب الأوضاع التي عاشها مؤخرًا مع مانشستر يونايتد”.