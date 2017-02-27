ريال مدريد غاضب من فياريال.. بسبب الحكم!

أعلن نادي ريال مدريد عن غضبه من تصريحات رئيس فياريال فيرناندو رويج، والتي هاجم فيها حكم مباراة الفريقين الأحد، حيث قال إن الحكم غادر ملعب المباراة وهو يحمل أكياس عليها شعار ريال مدريد.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “آس” الإسبانية المقربة من ريال مدريد، فإن النادي الملكي أعرب عن انزعاجه الشديد من هذه التصريحات، قائلة: “ريال مدريد يملك عادة يفعلها مع كل حكام مباريات فريقه، حيث تقدم إدارة النادي أكياس الهدايا للحكام بعد كل مباراة”.

وأضافت الصحيفة: “بالتالي فإن ريال مدريد لا يخفي هذا الأمر ويعتقد أنه لا يفعل أي شيء خاطئ حيال هذا الأمر، ولذلك تصريحات رئيس فياريال خاطئة وليست في محلها”.

وأوضحت أن ريال مدريد بعد كل مباراة يعطي للحكام بعض الهدايا مثل الدبابيس والأقلام التي تتراوح أسعارها بين 25 و 30 يورو، وهو ما تفعله معظم الأندية الإسبانية.