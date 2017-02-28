روي هودجسون يقترب من خلافة رانييري

اشارت تقارير صحفية أن إدارة نادي ليستر سيتي قد أجريت بعض المحادثات مع المدرب الإنكليزي روي هودجسون من أجل خلافة رانييري .
يذكر ان إدارة الثعالب قد أقالت المدرب الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري المدير الفني للفريق بعد تسعة أشهر من تتويجه بالبرمييرليغ بسبب سوء النتائج في الموسم الحالي .
ليستر سيتي يعثر على بديل كانتي
الأمن العام: بدء إصدار جوازات السفر البيومترية إعتبارا من 1 آب
أوباميانغ يوجه رسالة لكريستيانو رونالدو
فاطمة حمزة حرّة: لترفع كل إمرأة صوتها رفضاً للظلم
بري يدعو لاقرار قانون عصري على اساس الدوائر الموسعة والنسبية
Powered By Future Television s.a.l