روني ينوي احتراف التدريب بعد الاعتزال

أكد مهاجم مانشستر يونايتد، واين روني wayne rooney، أنه لا يفكر حاليا في الاعتزال، رافضا التعليق على التقارير المحلية التي تزعم نيته الرحيل عن الفريق لقلة مشاركاته كأساسي والانتقال إلى الدوري الصيني.

وأقر “الفتى الذهبي” بأن علاقته بوسائل الاعلام البريطانية شهدت حالات صعود وهبوط، مضيفا: “لكنني يجب أن أتعامل مع ذلك، في بعض الأحيان تكون هذه الانتقادات صعبة، ومع ذلك يجب تجاوزها”.

وإذ نفى أن يكون الملل قد تسرب له من كرة القدم، قال: “عليك أن تستمتع بكل الوقت الذي تلعب فيه، لأنه لن يستمر طويلا، هذه نصيحة قدمها لي زملاء كبار عندما كنت لاعبا صغيرا، وهذا هو الفارق، لأنه عندما تكون شابا لا تعتقد أن الأمور ستمر بسرعة”.

وحول خططه لحياته بعد الاعتزال قال روني إنه ينوي دخول مجال التدريب.

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