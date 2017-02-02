رونالدينيو يغادر بيروت بعد التوقيع على عقد مشاركته في مباراة الاساطير

كشف النجم الدولي البرازيلي رونالدينيو عن إعجابه الكبير بلبنان وذلك على اثر انتهاء زيارته الأولى الى العاصمة بيروت في زيارة استمرت مدة يومين.

وأشار لاعب برشلونة السابق الى ان بيروت مدينة مميزة والشعب اللبناني محب وذلك على اثر ما رأى خلال يومين قضاهما في لبنان، مضيفاً: “لطالما سمعت من أصدقائي عن جمال هذا البلد إلا انني عندما عاينته عن قرب تمنيت لو قمت بهذه الزيارة منذ زمن”.

ووقع اليوم الخميس رونالدينيو على عقد مع شركة LMSبحضور رجل الأعمال سمير شمخة لإقامة نشاط على مستوى عال في بيروت بحضور النجم الكبير وثلة من اللاعبين المميزين في عالم كرة القدم الأوروبية والعالمية لا سيما من قدامى نادي برشلونة.

ولفت اللاعب الفائز بكأس العالم 2002 مع منتخب البرازيل بعد توقيعه العقد في فندق فينيسيا، الى ان هذه الزيارة الى بيروت لن تكون الأخيرة إذ سيكون في عداد فريق “أساطير برشلونة” الذي سيخوض مباراة في بيروت في موعد سيحدد لاحقاً من شهر نيسان المقبل على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت.