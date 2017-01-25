رونالدينيو يعود الى برشلونة

وقّع النجم البرازيلي رونالدينيو الأربعاء اتفاقاً جديداً مع نادي برشلونة الإسباني، ليكون سفيراً عالمياً للنادي، كما أنّه سيخوض عدة مبارات ودية في القارات الست، بعد الانضمام إلى فريق الأساطير.

وفضل رونالدينيو، هذا العرض المقدم من نادي برشلونة، على ثلاثة عروض أخرى قدمت من نوادي مختلفة أرادت التعاقد معه كلاعب، مثل نادي كوريتيبا البرازيلي، ونادي ناسيونال الأوروجوياني، ونادٍ صيني.

وكان رونالدينيو قد صرّح بأنّه لم يعد قادراً على العطاء في الملاعب، خاصة بعد أن خاض آخر مباراة له في السادس والعشرين من أيلول 2015، أمام جوياس في الدوري البرازيلي.