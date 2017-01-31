رونالدينيو في بيروت من أجل “الوفاء بالتزام”

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن النجم البرازيلي رونالدينيو وصل إلى بيروت قبل أن يعود إلى برشلونة للتوقيع على العقد الرسمي الذي يجعل منه سفيراً للنادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدينيو وصل إلى العاصمة اللبنانية من أجل “الوفاء بالتزام”، قادما من فرنسا، بعد تكريمه من جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي.

في غضون ذلك، ذكرت وسائل اعلام لبنانية أن رونالدينيو وصل إلى بلاد الأرز للتوقيع على عقد مشاركته في “مباراة الأساطير 2” التي ستُقام في نيسان المقبل، وقد تضم أيضا عددا من نجوم الكرة في العالم بينهم تشافي هيرنانديز، ريو فيرديناند وراؤول.