رونالدينيو ضيف شرف مباراة باريس سان جرمان وموناكو

سيكون النجم البرازيلي رونالدينيو الذي تألق في صفوف باريس سان جرمان مطلع الالفية الثالثة، ضيف شرف على مباراة القمة التي تجمع بين فريق العاصمة الفرنسية وضيفه موناكو الاحد في الدوري المحلي.

واورد النادي الفرنسي على حسابه على موقع “تويتر”، “سيعود الاسطورة الى بارك دي برانس الاحد”، مرفقا التغريدة بشريط مصور يظهر المهارات الفنية للاعب البالغ من العمر 36 عاما.

وبحسب الصحف البرازيلية فان ادارة باريس سان جرمان قد تمنح رونالدينيو الذي شارك مع الفريق بين 2001 و2003، درعاً تقديرية.

وبدأ رونالدينيو مسيرته في صفوف غريميو بورتو اليغري قبل ان ينتقل الى القارة الاوروبية من بوابة سان جرمان، ومنه الى برشلونة الاسباني (2003-2008) ثم ميلان الايطالي (2008-2011).

اما تجربته الاخيرة فكانت في صفوف فلومينيزي البرازيلي واستمرت ثلاثة اشهر فقط (تموز الى ايلول 2015). ويخوض حاليا في مفاوضات مع نادي كوريتيبا من الدرجة الاولى البرازيلية.

وأحرز اللاعب سلسلة القاب خلال مسيرته، منها كأس العالم 2002، كوبا اميركا عام 1999، كأس القارات عام 2005، الكرة الذهبية عام 2005، دوري ابطال اوروبا (2006) وكأس ليبرتادوريس عام 2013.