رونالدو يُعادل رقم ميسي بالأهداف من ضربات حرة مباشرة

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية ان نجم ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو ، بتسجيله هدفًا في مرمى سيلتا فيغو، في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، أصبح يملك ثلاثة أهداف من ضربات حرة مباشرة هذا الموسم، معادلًا رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني.

وسجل كريستيانو رونالدو هذه الضربات الثلاث في مرمى سبورتينغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا، وفي مرمى أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وداخل مرمى سيلتا فيغو في كأس ملك إسبانيا.

وأوضحت “ماركا”، في إحصائية، أن رونالدو سدد 23 كرة ثابتة سجل منها 3، أما ليونيل ميسي سدد 25 ضربة ثابتة سجل منها 3فقط.