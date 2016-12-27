رونالدو يفوز بلقب افضل رياضي اوروبي

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب أفضل شخصية رياضية أوروبية في عام 20166 ، وليصبح أول لاعب كرة قدم يفوز بهذه الجائزة التي انحصرت بين لاعبي التنس وسيارات الفورمولا 1 ، في حين أن القائمة التاريخية للاعبين المتوجين بهذه الجائزة لم تتضمن أي لاعب في كرة القدم على الإطلاق .
يذكر ان “الدون” تمكن من الفوز في دوري أبطال أوروبا وبطولة يورو 2016 ، قبل أن يحصد جائزة البالون دور بعد انجازاته الكبيرة مع الفريق الملكي ومنتخبه الوطني خلال العام الحالي .
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