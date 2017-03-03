رونالدو يغيب رسميا عن مواجهة ايبار

تأكد بشكل رسمي غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة يوم غد السبت، التي سيحل فيها ريال مدريد ضيفا على إيبار، في الجولة الـ 26 من “الليغا”.

وكشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عن قائمة الريال، والتي عرفت غياب إسم كريستيانو رونالدو، بسبب شعوره ببعض الآلام، دفعته للغياب عن تدريب الفريق.

وتجدر الإشارة إلى أن ألفارو موراتا وغاريت بايل سيغيبان عن ريال مدريد بسبب الإيقاف.

قائمة الريال الرسمية:

حراس المرمى: نافاس – كاسيا – يانيز

في الدفاع: راموس – كارفاخال – بيبي – ناتشو – مارسيلو – دانيلو

في الوسط: كروس – خاميس – كاسيميرو – كوفاسيتش – مودريتش – أسينسيو – إيسكو

في الهجوم: بنزيمة – فاسكيز – ماريانو