رونالدو يغيب رسميا عن مواجهة ايبار

تأكد بشكل رسمي غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة يوم غد السبت، التي سيحل فيها ريال مدريد ضيفا على إيبار، في الجولة الـ 26 من “الليغا”.
وكشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عن قائمة الريال، والتي عرفت غياب إسم كريستيانو رونالدو، بسبب شعوره ببعض الآلام، دفعته للغياب عن تدريب الفريق.
وتجدر الإشارة إلى أن ألفارو موراتا وغاريت بايل سيغيبان عن ريال مدريد بسبب الإيقاف.
قائمة الريال الرسمية:
حراس المرمى: نافاس – كاسيا – يانيز
في الدفاع: راموس – كارفاخال – بيبي – ناتشو – مارسيلو – دانيلو
في الوسط: كروس – خاميس – كاسيميرو – كوفاسيتش – مودريتش – أسينسيو – إيسكو
في الهجوم: بنزيمة – فاسكيز – ماريانو
26 قرية في قبضة البيشمركة منذ انطلاق عملية الموصل
قوات الدفاع السعودي تسقط صاروخاً بالستياً في سماء عسير
غوتيريس يأمل بتحالف دولي قادر على ابراز حقوق الانسان
“صدفة” غيرت حياتها من لاجئة فلسطينية إلى رائدة أعمال أمريكية
المقابل المادي يفسد انتقال نجم جوفنتوس لتشيلسي
Powered By Future Television s.a.l