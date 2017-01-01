رونالدو يرد على كروس

رد اللاعب الأسطوري البرازيلي رونالدو على النجم الألماني طوني كروس الذي سخر من خسارة البرازيل أمام المانيا 1-7 في الفترة الاخيرة ، ونشر رونالدو صورة لعلم البرازيل وبجانبه كلمة سعيد وصورة علم ألمانيا وبجانبه رقم 17 وهو العام الجديد وبجانبه علامتين استفهام ، بشكل يتوقع فيه حال المنتخبين في العام الجديد ، ومذكرا بفوز البرازيل على ألمانيا في نهائي 2002 بنتيجة 2-0، مع نشر صورة من المباراة النهائية التي توج فيها المنتخب البرازيلي بلقب البطولة .
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