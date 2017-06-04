رونالدو يدخل نادي الأساطير بثنائية تاريخية في دوري الابطال

أثبت النجم البرتغالي لفريق ريال مدريد الاسباني كريستيانو رونالدو مرة جديدة أنه أفضل لاعب في العالم، بعدما سجل ثنائية تاريخية أمام يوفنتوس في نهائي دوري ابطال اوروبا المقام في كارديف.

ومنح رونالدو التقدم للملكي بالدقيقة 20، ثم عاد وسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 65، ليفتح من خلالهما رزنامة جديدة من الارقام القياسية للتاريخ.

وأصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل في ثلاث نهائيات مختلفة في عهد دوري الابطال، كما أصبح الدون الأكثر تسجيلًا للأهداف في دوري أبطال أوروبا آخر 5 مواسم، بـ 67 هدفا.

وسجل النجم البرتغالي هدفه رقم 12 بدوري الابطال هذا الموسم، ليتصدر قائمة هدافي البطولة، متفوقا على الارجنتيني ليونيل ميسي بـ11.

وأصبح الدون أول لاعب في التاريخ، هداف دوري أبطال أوروبا، في 6 نسخ مختلفة، كما دخل نادي الـ600 التهديفي، في جميع المنافسات مع النادي والمنتخب.

وهي المرة السابعة التي يهز فيها رونالدو شباك مرمى حارس المرمى جيانلويجي بوفون في المواجهات المباشرة بين الفريقين في دوري الأبطال بالمواسم الأخيرة.

ومنح رونالدو الهدف الـ 500 و الـ501 لريال مدريد بدوري ابطال اوروبا، ليصبح الملكي بذلك أول فريق في التاريخ يحقق هذا الرقم، كما عزز الملكي بفضل ثنائية رونالدو رقمه التاريخي بالتسجيل في 65 مباراة متتالية.