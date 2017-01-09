رونالدو يحصد جائزة افضل لاعب بالعالم في ليلة جوائز الفيفا بغياب البرشا

وزعت جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في حفل ضخم اقيم في مدينة زيوريخ السويسرية مقر المنظمة العالمية بحضور العديد من الشخصيات الرياضية من كافة بلدان العالم و اهل الصحافة العالمية حيث افتتح الحفل بكلمة من رئيس الفيفا الحالي جياني انفانتينو اعلن فيها افتتاح حفل “the best ” لأول مرة منذ سنوات عديدة منفصلاً عن صحيفة ” france football ” مرحباً بحضور عدد كبير من الصحفيين و اللاعبين و المدربيين قبل الوصلة الغنائية .

وبالعودة الى مجريات الحفل فقد جرى التصويت على جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم هذه المرة بشكل مغاير عن الماضي حيث كانت نسبة التقسيم مقسمة بالتساوي على أربع جهات هي مدربو المنتخبات الوطنية في كل أنحاء العالم وقادة هذه المنتخبات ومجموعة من الصحفيين وكذلك الجماهير عبر الانترنت بنسبة 25% لكل فئة.

وفي البداية تم الاعلان عن افضل تشكيلة لعام 2016 التي ضمت كل من : نوير ,الفيش , مارسيلو , بيكيه ,راموس , انييستا ,كروس ,مودريتش , سواريز , ميسي و رونالدو .

وبعد ذلك كان هناك تحية لاسطورتي كرة القدم اللذان توفي في العام الماضي الهولندي كرويف و البرازيلي كارلوس البرتو ومن ثم اعلنت الرياضية الروسية ايسينباييفا عن جائزة أفضل جمهور التي نالها جمهوري فريق ليفربول الانكليزي و بوروسيا دورتموند الالماني بعد لفتتهم الانسانية المؤثرة لتحية ضحايا عام 89 في كأس الاتحاد الانكليزي .

ومن ثم حصدت مدربة المنتخب الالماني للسيدات سيلفيا نايد جائزة افضل مدربة للعام بعد انجازاتها العديدة مع المانشافت و من ثم جاء استعراض فيديو للمرشحين لجائزة افضل لاعب في العالم ومن ثم شكر كل من رونالدو غريزمان زملائهم في ظل غياب ميسي بسبب التحضير لمباراة كأس الملك .

وفي لقطات مؤثرة , تم عرض فيديو عن تحية كبيرة لفريق شابيكوينسي الذي سقط معظم اعضائه في الطائرة المتوجهة الى كولومبيا قبل أن يسلم كارلوس بويول جائزة العطاء الرياضي و الروح الرياصية لرئيس نادي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي لوقفته التاريخية مع الفريق البرا زيلي , ومن بعدها حصد الايطالي كلوديو رانييري مدرب فريق ليستر سيتي الانكليزي جائزة افضل مدرب للعام بعد انجازه التاريخي مع فريقه الذي حصد للمرة الاولى لقب البرمييرليغ وتوجها بها الاسطورة الارجنتينية مارادونا وبعد ذلك قدم نجم ميلان السابق شيفتشنكو جائزة افضل مشوار كروي لنجم كرة الصالات فالكاو و من ثم نال هدف اللاعب الماليزي محمد فايز صبري جائزة بوشكاش لافضل هدف لعام 2016 وتسلمها من الظاهرة البرازيلية رونالدو وبعد ذلك اتى وقت الوصلة الفنية .

وتمكنت من التتويج بجائزة افضل لاعبة لعام 2016 الاميركية كارلي لويد لانجازاتها الرائعة في عام 2016 لتحافظ على جائزتها قبل أن يتوج نجم فريق ريال مدريد الاسباني الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة افضل لاعب في العالم عام 2016 و بعد ذلك شكر رونالدو عائلته و حبيبته و المدربين جميع زملائه في الفريق الملكي و المنتخب البرتغالي مؤكداً انه عاش افضل عام في حياته على المستوى الرياضي كاشفاً أنه كان يحلم بتحقيق لقب اليورو وحققه وفي النهاية عبر عن سعادته الكبيرة كما شكر الجميع وتأسف لغياب برشلونة .