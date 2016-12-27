رونالدو وسانتوس وصلاح وريال مدريد أبطال جوائز غلوب سوكر في دبي

فاز ريال مدريد بجائزة غلوب سوكر العالمية في نسختها السابعة لأفضل نادٍ في العالم عام 2016، والتي تم الإعلان عنها مساء يوم الثلاثاء في حفل كبير بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوّج الريال باللقب متفوقاً على أندية إشبيلية الإسباني بطل اليوروبا ليغ، وليجيا وارسو البولندي، وليستر سيتي الإنكليزي، بطل البرمييرليغ لموسم 2015 – 2016، ومولد اف كي النرويجي.

ويأتي تتويج النادي الملكي بلقب غلوب سوكر بعد موسم أوروبي ناجح، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ11 في تاريخه، إضافة إلى السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية، وأخيراً التتويج بكأس العالم للأندية باليابان على حساب كاشيما إنتلرز، إضافة إلى كونه وصيفاً لليغا بعد منافسه التقليدي برشلونة.

ويتصدر الريال الليغا حالياً بفارق 6 نقاط عن حامل اللقب برشلونة، ويسعى لاقتناص اللقب مع نهاية الموسم، إضافة إلى مشواره للدفاع عن لقبه الأوروبي.