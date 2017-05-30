رونالدو: نمر بمرحلة استثنائية والتواضع الزائد ليس جيدًا

رأى أفضل لاعب في العالم لهذا العام والنجم البرتغالي لفريق ريال مدريد الاسباني كريستيانو رونالدو أن “التواضع الزائد ليس جيدًا”، مشيرا إلى أن فريقه أظهر شخصيته التي تؤهله للفوز بنهائي دوري الأبطال، السبت المقبل، أمام يوفنتوس الإيطالي.

وقال رونالدو في حوار مع قناة النادي:”التواضع الزائد ليس جيدا. علينا إظهار شخصيتنا ومن الأفضل. هم فريق ممتاز لكن نحن أيضا. لدينا شعور بأننا سنقدم مباراة كبيرة وسنفوز”.

أضاف:”يوم المباراة سيكون مليئا بالتوتر، التتويج بلقب الليغا هدأ لاعبي الريال كثيرًا، نحن نمر بلحظة استثنائية”.

ختم بالقول:”أفضل الآن عدم التفكير في النهائي. الفوز يأتي عبر تسجيل الأهداف، وأنا في حالة جيدة. أشعر بكوني أفضل على الصعيد البدني من المواسم السابقة. لعبت بصورة أقل، رغمًا عن كوني أكثر اللاعبين مشاركة هذا الموسم”.