رونالدو في ماديرا يعايد مشجعيه وياخذ صورة مع تمثاله

عاد نجم نادي ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو الى مدينته ماديرا في البرتغال خلال فترة الاستراحة بمناسبة الاعياد ، حيث قام اللاعب بمعايدة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد الميلاد المجيد بعد ان نجح بتسجيل 55 هدف من اصل 57 مباراة خاضها هذا العام ، على ان يعود الى ارتداء قميص فريقه في الرابع من شهر كانون الثاني 2017 لمواجهة اشبيلية.
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