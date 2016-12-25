رونالدو في ماديرا يعايد مشجعيه وياخذ صورة مع تمثاله

عاد نجم نادي ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو الى مدينته ماديرا في البرتغال خلال فترة الاستراحة بمناسبة الاعياد ، حيث قام اللاعب بمعايدة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد الميلاد المجيد بعد ان نجح بتسجيل 55 هدف من اصل 57 مباراة خاضها هذا العام ، على ان يعود الى ارتداء قميص فريقه في الرابع من شهر كانون الثاني 2017 لمواجهة اشبيلية.

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