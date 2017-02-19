روما يواصل عروضه الرائعة ويصعق تورينو برباعية في الاولمبيكو

ضمن فعاليات الجولة 25 من منافسات الدوري الايطالي ” الكالتشيو ” ، تمكن فريق روما من استكمال مسيرته الاكثر من رائعة امام جمهوره ليبقى في وصافة الدوري بعد ان حقق انتصاراً مستحقاً بنتيجة 4-1 أمام فريق تورينو في المباراة التي اقيمت على ارض ملعب الاولمبيكو .

وفي الشوط الاول قدم لاعبو روما اداء رائع حيث نجحوا في السيطرة على مجريات اللقاء منذ الدقيقة الاولى وتمكن ابناء المدرب سباليتي من وضع دفاع الضيوف تحت التهديد المباشر في العديد من المناسبات وعابى على ابناء المدرب ميهالوفيتش السرعة في نقل الكرة من الدفاع الى الهجوم لينجح هجوم الجيالوروسي في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 10 عن طريق هداف الفريق البوسني ادين دزيكو و استمر ابناء العاصمة التقدم وواصلوا الضغط على دفاعات تورينو و عند الدقيقة 17 ارسل محمد صلاح كرة صاروخية من خارج المنطقة سكنت شباك الحارس الانكليزي جو هارت الذي ظل واقفاً يشاهد تأخر فريقه بنتيجة 2-0 امام ابناء المدرب الايطالي سباليتي و في الربع ساعة الاخيرة لم يتغير شيء لينتهي الشوط الاول بتقدم الجيالوروسي بنتيجة 2-0 .

وفي الشوط الثاني واصل وصيف السيدة العجوز تقدمه على عكس الضيوف الذين افرطوا في الاعتماد على الهجمات المرتدة التي اتعبتهم ليتمكن لياندرو باريديس في الدقيقة 65 من اضافة الهدف الثالث لاصحاب الارض بعد تسديدة مباغتة من خارج المنطقة ليريح مدربه بعد ان اصبحت النتيجة 3-0 حيث اقترب رفاق توتي من تحقيق هدفهم و المحافظة على وصافة خلف اليوفي المتصدر وبعد ذلك اسرع مدرب تورينو باجراء التبديلات بغية تغيير النتيجة وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل الضيوف عقمه الهجومي امام ترسانة دفاعية من قبل لاعبي الجيالوروسي قبل ان يتمكن ماكسي لوبيز من تقليص النتيجة في الدقيقة 84 لكن دون جدوى ليحفظ ماء الوجه وفي الدقيقة الاولى من الوقت البدل عن ضائع صنح ملك روما توتي الهدف و سجل البلجيكي ناينغولان كرة من خارج المنطقة ليسجل الهدف الرابع مطلقاً رصاصة الرحمة على فريق تورينو لتنتهي المباراةبنتيجة 4-1 .